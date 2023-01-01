Максим Артамонов Пермяк Григорий Болотов провёл 1000 тренировок перед чилийской гонкой на выживание Спортсмен участвует в этом событии, чтобы собрать 1 млн рублей для поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями Поделиться Твитнуть

Григорий Болотов / фото из личного архива

Пермский триатлонист-любитель Григорий Болотов из Перми, который будет участвовать в экстремальном триатлоне Patagonman, уже добрался до Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Своим испытанием триатлет привлекает внимание к подопечным пермского фонда «Дедморозим» — он бежит в форме с логотипом фонда и собирает средства в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.

Подготовку к старту и все 226 км изнурительной дистанции Григорий посвятил тяжелобольным детям, которые каждый день преодолевают трудности с дыханием и учатся самостоятельно двигаться.

«Я стартую экстремальный полный триатлон Patagonman в Чили — это мой личный челлендж. Этой гонкой я поддерживаю фонд чудес «Дедморозим», который, в свою очередь, помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Patagonman — один из сложнейших стартов для триатлетов со всего мира. Холодная вода, горы, изнурительный бег, экстрим и боль. Будет ли мне тяжело? Несомненно. Но вряд ли это сравнится с теми усилиями, которые требуются от ребят, чтобы преодолевать ежедневные трудности. Из-за болезни они вынуждены делать это каждый день и всю свою жизнь», — рассказал спортсмен.

Григорий сейчас находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. В пятницу, 1 декабря, он улетает в Патагонию, где и стартует гонка. Совершить посильное пожертвование можно на странице кампании «Экстрим во имя чудес».

Гонка Patagonman состоится в Чили уже в четвёртый раз. В этом событии будут участвовать более 100 экстремалов со всего мира. По своей протяжённостью трасса не уступает знаменитому чемпионату Ironman, а суровыми погодными условиями — норвежскому экстремальному старту Norseman с заплывом по холодным водам фьордов, длинным велоэтапом и забегом в гору.

Напомним, экстремальный триатлон в Патагонии стартует в пять часов утра 3 декабря. Спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл на марафонскую дистанцию — 42 км.

Григорий Болотов — уроженец посёлка Юго-Камский. Ему 40 лет. В детстве он увлекался каратэ, баскетболом и лыжными гонками, а в университете начал заниматься бегом. Возобновил занятия после длительного перерыва — бег, ОФП, силовые тренировки, лыжи и триатлон (последние четыре года). Бегал спринты, олимпийские дистанции, полумарафоны и полный триатлон (Ironman Emilia Romagna, Italy).

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