Максим Артамонов
Пермяк Григорий Болотов провёл 1000 тренировок перед чилийской гонкой на выживание
Спортсмен участвует в этом событии, чтобы собрать 1 млн рублей для поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями
Пермский триатлонист-любитель Григорий Болотов из Перми, который будет участвовать в экстремальном триатлоне Patagonman, уже добрался до Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Своим испытанием триатлет привлекает внимание к подопечным пермского фонда «Дедморозим» — он бежит в форме с логотипом фонда и собирает средства в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.
Подготовку к старту и все 226 км изнурительной дистанции Григорий посвятил тяжелобольным детям, которые каждый день преодолевают трудности с дыханием и учатся самостоятельно двигаться.
«Я стартую экстремальный полный триатлон Patagonman в Чили — это мой личный челлендж. Этой гонкой я поддерживаю фонд чудес «Дедморозим», который, в свою очередь, помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Patagonman — один из сложнейших стартов для триатлетов со всего мира. Холодная вода, горы, изнурительный бег, экстрим и боль. Будет ли мне тяжело? Несомненно. Но вряд ли это сравнится с теми усилиями, которые требуются от ребят, чтобы преодолевать ежедневные трудности. Из-за болезни они вынуждены делать это каждый день и всю свою жизнь», — рассказал спортсмен.
Григорий сейчас находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. В пятницу, 1 декабря, он улетает в Патагонию, где и стартует гонка. Совершить посильное пожертвование можно на странице кампании «Экстрим во имя чудес».
Гонка Patagonman состоится в Чили уже в четвёртый раз. В этом событии будут участвовать более 100 экстремалов со всего мира. По своей протяжённостью трасса не уступает знаменитому чемпионату Ironman, а суровыми погодными условиями — норвежскому экстремальному старту Norseman с заплывом по холодным водам фьордов, длинным велоэтапом и забегом в гору.
Напомним, экстремальный триатлон в Патагонии стартует в пять часов утра 3 декабря. Спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл на марафонскую дистанцию — 42 км.
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