Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяк готовится к чилийской гонке на выживание Триатлонист-любитель планирует привлечь 1 млн рублей на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями Поделиться Твитнуть

Григорий Болотов / фото из личного архива

Пермский триатлонист-любитель Григорий Болотов заявился на гонку Patagonman, которая проводится в Чили в четвёртый раз. В ней участвуют более 100 экстремалов со всего мира; своей протяжённостью она не уступает знаменитому чемпионату Ironman, а суровыми погодными условиями — норвежскому экстремальному старту Norseman с заплывом по холодным водам фьордов, длинным велоэтапом и забегом в гору. Пермский спортсмен Григорий Болотов посвятил свой экстремальный старт тяжелобольным детям — подопечным фонда «Дедморозим».





С помощью группы поддержки спортсмен намерен собрать около 1 млн руб. на благотворительность.





Григорий Болотов, триатлонист и благотворитель:





— Трудности, которые ты выбираешь сам и к которым ты готовишься загодя, преодолевать не так сложно, как те испытания, к которым судьба тебя не готовила. Будет ли мне тяжело на дистанции? Несомненно. Но вряд ли это сравнимо с теми усилиями, которые требуются от ребят из «Дедморозим», чтобы ежедневно преодолевать маленькие и большие трудности. Если мы все вместе сможем им в этом помочь, то, конечно, это будет лучший результат моей гонки.





Экстремальный триатлон в Патагонии стартует в пять часов утра 3 декабря. Спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл на марафонскую дистанцию — 42 км.





Григорию Болотову 40 лет, он родом из посёлка Юго-Камский. В детстве увлекался каратэ, баскетболом, лыжными гонками. Бегом начал заниматься в университете. Работает коммерческим директором в сети парикмахерских, основал спортивную платформу и команду Wattaga.

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