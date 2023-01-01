Жительницу Соликамска осудили за сообщение о бомбе в жилом доме Сигнал был заведомо ложный Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице, в отношении которой было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2023 года обвиняемая, как установлено, из хулиганских побуждений позвонила ночью по номеру «102» и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из квартир жилого дома в Соликамске. Следователи и взрывотехники прибыли на указанный адрес, провели осмотр помещений и, конечно, никаких опасных предметов не обнаружили. Зато был установлен автор телефонного звонка.

Суд, с учётом позиции гособвинения, назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

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