За октябрь товары и услуги в Прикамье подорожали в среднем на 1,4% Рост к началу года составил 5,75% Поделиться Твитнуть

В октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (ИПЦ) на все товары и услуги в Пермском крае составил 101,4%. При этом индекс цен производителей промышленных товаров сложился на уровне 104,9%, а сельхозпродукции — 105%. Об этом сообщает Пермьстат.

По сравнению с началом года ИПЦ на все товары и услуги в регионе составил 105,75%, сельхозпродукция подешевела (98%), а цены на промтовары показали заметный рост (124,5%).

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