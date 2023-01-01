Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Победителем кинофестиваля «Радуга Прикамья» стал фильм «Литовский язык» В Перми прошёл конкурс кинематографических дебютов Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Литовский язык"

В Перми завершился семнадцатый фестиваль кинодебютов и видеолюбителей Пермского края «Радуга Прикамья» (18+). Жюри определило победителей в четырёх номинациях: «Игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный фильм» и «Неформат». Кроме того, несколько фильмов получили специальные упоминания жюри.

Игровой фильм «Литовский язык» (18+) Яны Замалетдиновой был признан лучшим среди конкурсантов всех номинаций. Картина уже побывала на Московском международном кинофестивале и международном кинофестивале Duemila 30 в Италии. Однако, по словам режиссёра, получить признание дома — особо почётно и важно. «Литовский язык» — история о том, как девушка заканчивает неудачные отношения после встречи с парнем с особенностями развития. Главные роли в фильме сыграли Евгения Шишенина и Александр Кузьмин.

кадр из фильма "Омут"

В номинации «Игровой фильм» лучшим стал фильм Сафии Шакиртовой «Омут» (12+) о том, как девочка-подросток переживает потерю отца. Среди документальных лент победил фильм Анны Кричфалушей и Влада Кричфалушего «Светобоязнь» (12+) — наблюдение за жизнью буддистов и паломников в монастыре на горе Качканар.

кадр из фильма "Светобоязнь"

Лучший анимационный фильм — «Полётоведение» (6+) Инны Пиликиной. В номинации «Неформат» победил танцевальный клип «Слабость не в моде» (12+) молодёжного театра танца Shake Dance Group (хореограф Ольга Иванова).

кадр из клипа "Слабость не в моде"

Специальное упоминание жюри за первые творческие победы и искренность получила студия «Мультимагия» (Усть-Кишерть), за успешный творческий поиск — фильм «Ангел» (6+) Лены Полторацкой, за лучший сценарий — «You are love» (16+) Елены Кузовлевой.

В рамках фестиваля прошли конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, специальные показы, премьера от студентов Пермской киношколы, образовательные мастер-классы профессионалов кино.

Кинофестиваль «Радуга Прикамья» проводится с 2007 года. Это единственный из многочисленных пермских кинофестивалей, ориентированный на авторов из Пермского края. В первые годы он собирал преимущественно любительское видео, что было отражено в списке номинаций — так, присутствовала, например, номинация «Свадебное видео». Однако по мере того, как росла и укреплялась пермская киношкола, в конкурсе «Радуги Прикамья» появлялось всё больше крепких профессиональных дебютов. С 2022 года на фестивале начали проводить специальные внеконкурсные показы фильмов молодых режиссёров и появилась спецпрограмма «Первый экран», благодаря которой кинематографисты могут получить первые отзывы аудитории.

«Радуга Прикамья» из всех пермских кинофестивалей проделала самый серьёзный путь и показала самый серьёзный рост. Если в 2007 году в конкурсе участвовали практически все присланные ролики, то в 2023-м из более чем 100 заявленных фильмов в конкурс вошла лишь треть — 35 названий.

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