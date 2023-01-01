Скончался бывший глава Губахи Геннадий Мишустин Похороны пройдут 1 декабря Поделиться Твитнуть

Геннадий Лазейкин

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В Пермском крае скончался бывший глава администрации Губахи Геннадий Мишустин. Об этом сообщил в соцсетях нынешний руководитель города Николай Лазейкин.

Ещё в 1978 году Геннадий Мишустин стал председателем горисполкома, а затем в ходе реформирования местных органов власти стал главой администрации.

«На этом посту Геннадий Иванович проявил себя грамотным руководителем местного самоуправления, хорошо владеющим вопросами финансовой и бюджетной политики, оперативно принимающим верные управленческие решения, — пишет Лазейкин. — Он заслуженно пользовался высоким авторитетом у руководителей предприятий, организаций и учреждений и населения города».

С декабря 2004 года Геннадий Мишустин вышел на пенсию.

Он награждён орденами «Знак Почета», «Орден Дружбы», знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней и др.

Прощание с покойным состоится 1 декабря в большом ритуальном зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61, с 13:00 до 14:00.

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