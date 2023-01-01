В среду в Прикамье снова возможен сильный снег МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, ночью 29 ноября местами по югу Пермского края прогнозируется сильный снег, в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС предупредили о возможных обрывах линий электропередачи, авариях на системах ЖКХ, заторах и ДТП, сходе снега и льда с крыш.

Жителям рекомендуется не находиться рядом с деревьями, сооружениями и ЛЭП и стараться не парковать автомобили вблизи указанных объектов. В случае аварий на электросетях необходимо отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителей просят соблюдать допустимую скорость, безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходы должны быть осторожными при переходе проезжей части.

МЧС также призывает не подходить близко к зданиям, где возможно сход снега с крыш, и не позволять детям находиться в таких местах. При входе в дома следует обращать внимание на наличие свисающих снежных глыб, наледи и сосулек.

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