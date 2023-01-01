Максим Артамонов В Куеде похоронили участника СВО Олега Макарова Военнослужащего наградили посмертно Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Куединского муниципального округа

В Куединском муниципальном округе 28 ноября состоялись похороны Олега Макарова, который погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом местные власти сообщили на официальной странице ВКонтакте.

Погибшего военнослужащего посмертно наградили Орденом мужества. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Администрация Куединского округа выразила соболезнования родным и близким Олега Макарова.

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