Максим Артамонов В Пермском крае на трассе водитель самосвала устроил смертельное ДТП Проишествие случилось под Усть-Качкой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе Пермь—Усть-Качка водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла сегодня в 8:20 на 22 км трассы. Грузовой самосвал «Ситрак» под управлением 34-летнего мужчины проехал на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль «Хёндай». Водитель иномарки, 42-летний мужчина, ехал по перекрёстку на зелёный свет в сторону д. Кичаново по направлению в Пермь.

В результате аварии водитель автомобиля «Хёндай» погиб.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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