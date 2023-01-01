Оборот общественного питания в Пермском крае вырос на 13% На 4% увеличился объём розничной торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём розничной торговли в Пермском крае за январь-октябрь 2023 года составил 584,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 104,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли непродовольственные товары составили 51,2% от общего объёма, а доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 48,8%.

97,7% объёма розничной торговли Пермского края за этот период формировалось торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися деятельностью вне рынка. Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,3%.

Оборот общественного питания в Пермском крае в январе-октябре 2023 года достиг 30,3 млрд руб., что по сопоставимым ценам на 13% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в розничной торговле на 1 ноября 2023 года составил 43,7 млрд руб., что соответствует 44 дням торговли.

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