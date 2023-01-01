Максим Артамонов В Звёздном сняли ограничения с земель площадью 254 га Их планируется использовать для развития малого и среднего бизнеса Поделиться Твитнуть

Источник фото: zvezdny.permarea.ru

С посёлка ЗАТО Звёздный в Пермском крае сняты ограничения с земель и земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минимущества.

ППК «Роскадастр» и Управление Росреестра по Пермскому краю внесли соответствующие изменения в ЕГРН по землям и земельным участкам в этой территории.

Напомним, в октябре, согласно приказу Минобороны России, посёлок ЗАТО Звёздный в Пермском крае исключили из запретной зоны Пермского лесничества. Речь идёт о землях и земельных участках общей площадью около 254 га.

Как уточнили тогда чиновники, снимаются ограничения на использование земельных участков на территории населённого пункта. В будущем эти земли предполагается использовать для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых объектов и пр.

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