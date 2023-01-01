Максим Артамонов В Звёздном Пермского края снимут ограничения с земель площадью 254 га Эти земли будут использовать для развития малого и среднего бизнеса Поделиться Твитнуть

Согласно приказу Минобороны России, посёлок ЗАТО Звёздный в Пермском крае исключили из запретной зоны Пермского лесничества. Речь идёт о землях и земельных участках общей площадью около 254 га. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.

Как уточнили чиновники, снимаются ограничения на использование земельных участков на территории населённого пункта. В будущем эти земли предполагается использовать для развития малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых объектов и пр.

Соответствующие изменения в ЕГРН будут внесены в ближайшие месяцы.

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