Максим Артамонов В Перми из аварийного дома на Карпинского, 56 переехало почтовое отделение Сейчас оно находится на ул.Норильская, 7 Поделиться Твитнуть

Фото: Гугл Карты

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Управления почтовой службы по Пермскому краю, из-за аварийного состояния здания по адресу ул. Карпинского, д. 56, почтовое отделение 614022 временно размещено по адресу ул. Норильская, 7. При этом почтальоны, как и прежде, доставляют клиентам свежую прессу, корреспонденцию, пенсии и пособия на дом.

«Как только мы подберем подходящее помещение, почтовое отделение 614022 возобновит работу по новому адресу», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

По данным «Нового компаньона», переезд отделения начался ещё на прошлой неделе.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Напомним, с 23 ноября из-за угрозы обрушения городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в отношении домов по ул. Карпинского, 56 и 58. Из дома № 56 жителей эвакуировали в пункт сбора и регистрации в администрации района по ул. Мира, 15. Впоследствии планировалось разместить их в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная». Также жителям были предложены помещения манёвренного фонда или другие варианты.

Дом по ул. Карпинского, 56 был построен в 1958 году. Его признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую адресную программу расселения на 2019-2024 годы он не вошёл.

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