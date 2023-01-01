За неделю жители Прикамья перевели мошенникам 11 млн рублей на «резервные счета» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Прикамья и похищают их денежные средства под предлогом перевода на так называемые «резервные счета». За неделю прикамцы перевели злоумышленникам 11 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

Аферисты работают по обычной схеме. Они звонят жертвам по телефону, выдают себя за сотрудников банка и рассказывают, что неизвестные лица пытаются получить кредиты на их имя. Чтобы защитить свои денежные средства, мошенники предлагают гражданам перевести их на «резервные счета». Подчиняясь указаниям злоумышленников, пострадавшие снимают все свои сбережения, оформляют кредиты и затем переводят все деньги на указанные мошенниками банковские карты.

За последнюю неделю таким атакам подверглись 16 жителей региона разных возрастов. В общей сложности они перевели на «резервные счета» около 11 млн руб.

Например, 59-летний житель Чайковского потерял 1,4 млн руб., сняв их со своих счетов и переведя на указанную мошенниками банковскую карту. Чтобы предотвратить оформление кредита на своё имя, 37-летняя жительница Пермского городского округа, действуя по указанию «сотрудников службы безопасности банка и ФСБ», сама оформила кредит и перевела полученные деньги на счёт аферистов вместе со своими сбережениями.

По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Представители полиции напоминают, что понятия «резервный счёт» или «безопасный счёт» не существует в сфере банковских услуг, и это всего лишь уловка мошенников. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть внимательными и соблюдать простые правила. Первое из них — не совершать финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону или интернету. Если с вами связываются люди, представляющиеся сотрудниками банка или полиции, — перезвоните по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов, набирая их номер самостоятельно. Если вас или ваших близких коснулись противоправные действия, немедленно сообщите о случившемся в полицию по тел. 102.

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