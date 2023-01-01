В Перми перестанут курсировать автобусы-экспрессы от Центрального рынка до Заозерья Перевозчик отказался от обслуживания маршрута Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с отказом перевозчика от дальнейшего обслуживания маршрута №1т «Заозерье — Центральный рынок» его работа с 1 декабря временно приостанавливается. Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут будет выставлен на торги повторно для определения нового перевозчика.

Напомним, экспресс начал движение с 11 сентября.

В городском департаменте транспорта также рассказали о других изменениях в работе автобусов, которые также вступят в силу с 1 декабря.

На маршруте №6 «Микрорайон Железнодорожный — станция «Пермь II» в связи с высокой загрузкой будет добавлен один автобус.

Также вырастет количество отправлений в пиковые часы и вечернее время на маршруте №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок».

Для пассажиров, следующих из микрорайонов Гайва и Верхняя Курья, вводятся дополнительные автобусы на маршруте №49. Также часть рейсов теперь будет совершаться от остановки «5-й микрорайон» до остановочного пункта «Улица Попова». Это позволит ускорить оборачиваемость автобусов по маршруту на наиболее востребованном участке.

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