Максим Артамонов С 11 сентября в Перми запустят экспресс-маршрут № 1т Он свяжет Заозерье и Гайву с центром города Поделиться Твитнуть

Схема: пресс-служба администрации Перми

С 11 сентября в Перми начнёт работу экспресс-маршрут № 1т, который будет курсировать от центра города до м/р Заозерье и Гайва и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии также отметили, что он позволит разгрузить автобусы маршрутов № 49 и 53.

Ежедневно на линии будет работать по четыре автобуса. Потом их количество планируется увеличить.

Стоимость проезда составит 40 руб. Оплатить проезд можно будет только по банковской карте или наличными.

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