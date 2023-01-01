В Перми завершена реновация комплексного места отдыха «Большое сосновое» Поделиться Твитнуть

В Перми закончилась реновация комплексного места отдыха «Большое сосновое». Оно было создано в 2016 году в Верхне-Курьинском участковом лесничестве в Мотовилихинском районе, находится за геронтологическим центром.

В рамках процесса обновления «Большого Соснового» в июле 2023 года прошёл демонтаж существующих строений. После реконструкции здесь появилась детская площадка, место для пикника, входная группа и биотуалет. Теперь здесь также размещены уличные тренажёры, игровые площадки и футбольное поле.

Неподалеку от комплексного места отдыха начинается экологическая тропа «Большая Сосновая» Она была проложена в 2014 году, её протяжённость 4,6 км. Эта тропа является одной из самых длинных в городских лесах.

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