Андрей Стрельцов «Молот» взял верх над ХК "СКА-Нева" Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» встретился с ХК "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга и одержал победу.

В первом периоде шайб заброшено не было. Во втором пермяки сумели открыть счёт. Отличился Иван Ларичев. Третий период начался с удаления в составе гостей, которое реализовал Константин Пархоменко. Итог встречи 2:0 в пользу подопечных Павла Зубова.

Очередной поединок «Молот», идущий в тройке лидеров турнира, проведёт в среду, 29 ноября, на своём льду против воскресенского «Химика».

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