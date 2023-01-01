Из Перми до горнолыжных курортов запускают электропоезда «Ласточка» Они начнут курсировать со 2 декабря Поделиться Твитнуть

Со 2 декабря со станции Пермь II на горнолыжные курорты Пермского края начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

Поезда до Губахи со 2 по 9 декабря будут отправляться в 06:59, а прибывать на конечную станцию в 09:36, с 10 декабря — ежедневное отправление в 07:04, а прибытие в Губаху — в 09:38. Стоимость поездки — 492 руб., включая проезд на автобусе от станции до горнолыжного курорта.

Поездки до Чусового организованы по действующему расписанию. Стоимость билета — от 312 руб. (без заказного автобуса от станции). За заказной автобус до горнолыжного курорта нужно будет доплатить 75 руб.

В ППК отметили, что на рейсах действуют все виды льгот, и до 31 декабря можно получить хороший кэшбэк по оплате в приложении через СБП.





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