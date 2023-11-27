Пермский край презентует свои инвестиционные возможности на ВДНХ Регион примет участие в выставке-форуме «Россия» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 28 ноября пройдёт день Пермского края. Как сообщает пресс-служа краевого правительства, на мероприятии в формате Road Show будет проведена серия презентаций, которая позволит представить экономический потенциал региона потенциальным инвесторам — крупному и среднему бизнесу, представителям банковской сферы.

С инвестиционными возможностями Прикамья, основными направлениями деятельности и достижениями региона гостей познакомит губернатор Дмитрий Махонин. Также в мероприятии примет участие министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. Он расскажет о развитии АПК на территории Прикамья и региональных мерах поддержки инвесторов, которые специализируются на этом направлении.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля. В ней принимают участие все регионы страны, федеральные министерства и корпорации.

Пермский край начал внедрять практику Road Show в 2021 году. Результатами такой презентационной работы стало то, что крупнейшие российские компании, принимавшие участие в таких мероприятиях, локализуют свой бизнес в Прикамье или расширяют уже действующие производства, пользуясь в том числе региональными мерами поддержки инвесторов.

Например, один из крупнейших производителей цемента в России — AKKERMANN CEMENТ — сейчас реализует на своём прикамском предприятии «Горнозаводскцемент» приоритетный инвестпроект (ПИП) по внедрению экологической технологии альтернативного топлива, а ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем, намерено реализовать на территории ОЭЗ «Пермь» проект по строительству завода по производству полимерных труб различного назначения.













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