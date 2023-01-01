Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Роман Осокин Ему был 41 год Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

По сообщению администрации Кудымкарского муниципального округа, в ходе СВО на территории Украины погиб уроженец села Кува Роман Осокин. Он был убит 18 ноября.

Роман Осокин родился 10 августа в селе Кува Кудымкарского района Пермской области. В 2022 году он отправился в качестве добровольца в зону СВО. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Военнослужащего похоронят 28 ноября. Прощание с ним состоится Кувинском сельском доме культуры в 12:00.

Напомним, сегодня также стало известно о гибели 53-летнего Александра Тузлаева из Александровского муниципального округа. Он погиб 17 ноября этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

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