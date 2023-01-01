Екатерина Артёмова Назначен новый начальник уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Им стал бывший замруководителя управления наркоконтроля Сергей Чирцов Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

Начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Ранее Сергей Чирцов занимал в краевом главке МВД должность заместителя начальника управления наркоконтроля. До этого возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, руководил угро УВД по Перми.

До Сергея Чирцова управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю возглавлял Сергей Белкин. В начале сентября он покинул должность в связи с выходом на пенсию.

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