Екатерина Артёмова
Назначен новый начальник уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю
Им стал бывший замруководителя управления наркоконтроля Сергей Чирцов
Начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Сергей Чирцов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Ранее Сергей Чирцов занимал в краевом главке МВД должность заместителя начальника управления наркоконтроля. До этого возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, руководил угро УВД по Перми.
До Сергея Чирцова управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю возглавлял Сергей Белкин. В начале сентября он покинул должность в связи с выходом на пенсию.
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