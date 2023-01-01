Максим Артамонов В Перми начался показ двух голливудских фильмов без прокатного удостоверения «Наполеон» и «Убийцы цветочной Луны» идут в «Мягком кинотеатре» ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

С 26 ноября в «Мягком кинотеатре» в ТРК «СпешиLove» начались показы кинолент «Наполеон» (18+) Ридли Скотта и «Убийцы цветочной Луны» (18+) Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо.

Сеансы «Убийц цветочной Луны» есть в расписании кинотеатра на 13:40, 17:35 и 21:30. Цена билета — 310 руб. днём и 370 руб. — вечером. Фильм идёт 3 час. 26 мин. Кинолента «Наполеон» идёт пять раз в день: в 11:00, 14:10, 17:20, 20:30 и 23:40. Стоимость утреннего сеанса составляет 240 руб., дневного 310 руб., а вечернего — 370 руб.

Обе киноленты демонстрируются без прокатного удостоверения в формате «предсеансового обслуживания».

В «Синема 5» в ТРК «iMALL Эспланада» фильм «Наполеон» начнут показывать с 30 ноября. Стоимость билета вечером — 390 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.