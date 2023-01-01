Алёна Бронникова Следователи выявили в Соликамске нарушения при ремонте контейнерных площадок Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Соликамске следователи выявили нарушения при выполнении подрядчиком работ по восстановлению и ремонту контейнерных площадок. Как сообщает telegram-канал «СлуховойАнализатор», в отношении исполнителя возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В Соликамске следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 в отношении предпринимателя, который в прошлом году выиграл контракт на восстановление и ремонт контейнерных площадок на территории Соликамска. Основанием для возбуждения дела стали "бетонные" плиты, которые лежат в основании площадки», — рассказал автор.

Согласно документам, плиты должны соответствовать ГОСТ 26434-2015 «Межгосударственный стандарт. Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий», поставляемые материалы должны быть новыми и надлежащего качества. Было установлено, что подрядчик использовал не бетонные, а пенобетонные, бывшие ранее в употреблении плиты.

За выполненные работы подрядчик получил средства из бюджета. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства и размер ущерба.

По информации сайта госзакупок, в прошлом году МБУ проводило соответствующий конкурс в августе. Победителем стал местный индивидуальный предприниматель Юрий Михеев. Цена контракта составила 1,029 млн руб.

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