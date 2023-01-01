Пермский край по способности населения накопить миллион занял в России 32 место
Более 12% жителей не смогут накопить сумму и за 15 лет работы
Жители Пермского края смогут накопить миллион рублей, откладывая десятую часть медианной зарплаты, за 11 лет. Это 32 место среди регионов РФ, свидетельствует исследование РИА Новости. При этом 12,2% жителей Прикамья не смогут накопить данную сумму даже за 15 лет работы.
Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. И лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить сумму за 15 лет стажа. На втором месте Ямало-Ненецкий АО (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц).
Москва с результатом 6,5 лет заняла 4 место, а Санкт-Петербург замкнул десятку (7 лет и 10 месяцев).
Замыкает рейтинг Ингушетия, её жителям для накопления миллиона рублей нужно 15,5 года. На предпоследнем месте — Чечня (15 лет и 1 месяц). На строчку выше Карачаево-Черкесии (14 лет и 7 месяцев).
Эксперты отмечают, что сейчас в стране насчитывается 20 регионов, где копить миллион рублей нужно меньше 10 лет, тогда как в исследовании 2021 года таких регионов было только четыре. Этому способствует рост заработной платы в регионах, в том числе медианной, на фоне рекордно низкой безработицы.
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