Пермский край по способности населения накопить миллион занял в России 32 место Более 12% жителей не смогут накопить сумму и за 15 лет работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края смогут накопить миллион рублей, откладывая десятую часть медианной зарплаты, за 11 лет. Это 32 место среди регионов РФ, свидетельствует исследование РИА Новости. При этом 12,2% жителей Прикамья не смогут накопить данную сумму даже за 15 лет работы.

Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. И лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить сумму за 15 лет стажа. На втором месте Ямало-Ненецкий АО (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц).

Москва с результатом 6,5 лет заняла 4 место, а Санкт-Петербург замкнул десятку (7 лет и 10 месяцев).

Замыкает рейтинг Ингушетия, её жителям для накопления миллиона рублей нужно 15,5 года. На предпоследнем месте — Чечня (15 лет и 1 месяц). На строчку выше Карачаево-Черкесии (14 лет и 7 месяцев).

Эксперты отмечают, что сейчас в стране насчитывается 20 регионов, где копить миллион рублей нужно меньше 10 лет, тогда как в исследовании 2021 года таких регионов было только четыре. Этому способствует рост заработной платы в регионах, в том числе медианной, на фоне рекордно низкой безработицы.

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