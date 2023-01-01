Алёна Бронникова Гранты на покупку 3D-принтеров получат 15 школ Прикамья Средства выделят в 2024 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В следующем году 15 пермских школ получат гранты на приобретение 3D-принтеров для кабинетов технологии. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Новое оборудование будет поставлено в рамках проекта «Мастерские — в школы». По словам главы региона, мальчики смогут полноценно учиться слесарному и столярному делу. Гранты получат школы № 2 в Барде, № 1 в Березниках, № 1 в Ильинском, № 1 в Красновишерске, № 1 в Кунгуре, Орде, № 1 в Очёре, № 17 в Соликамске, № 8 в Чайковском, а также Большекустовская (Куединский МО), Зюкайская школа (Верещагинский ГО), Майская школа, (Краснокамский ГО), Острожская школа (Оханский ГО), Платошинская школа (Пермский МО), Северокоммунарская школа (Сивинский МО).

«Создаём современную образовательную среду в школах региона, развиваем возможности для дополнительного образования. Такой подход помогает ребятам определиться с выбором профессии, готовит к дальнейшей учёбе в колледже или вузе», — написал Дмитрий Махонин.

Проект стартовал в 2022 году, тогда в Пермском крае обновили 10 кабинетов технологии. Классы оборудовали фрезерными и токарными станками, ученическими верстаками, 3D-принтерами и др. Правительство приняло решение ежегодно улучшать по 15 объектов. За два года мастерские открылись в 25 школах.

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