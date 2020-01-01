Елена Бардукова В 2022 году кабинеты технологии обновят в 10 школах Пермского края На эти цели выделено 35 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках проекта «Мастерские — в школы» в 2022 году современное оборудование в кабинетах технологии для мальчиков будет установлено в 10 школах Пермского края. Об этом сегодня, 12 января, на заседании регионального правительства сообщила министр образования Прикамья Раиса Кассина.

Каждый муниципалитет получит 3,5 млн руб. Эти средства будут направлены на закупку мебели и современных станков, учебных устройств, установку воздухоотводов и т. д.

Кроме того, по словам министра, с 2023 года системно обновляться будут по 15 мастерских для мальчиков ежегодно.

«Это очень дорогостоящее мероприятие, и почти 40 лет в школах подобного обновления не было. Соответственно, станки и прочие материалы, которыми пользуются школьники, давно не соответствуют современности и не могут быть использованы в дальнейшем», — пояснила Раиса Кассина.

Министр также добавила, что на данный момент в России подобных проектов нет и уже получены заявки от муниципалитетов на следующий год.

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