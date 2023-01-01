Максим Артамонов Пермякам начали поступать фейковые сообщения от спикера ЗС Валерия Сухих В пресс-службе краевого парламента призывают заблокировать аккаунт отправителя Поделиться Твитнуть

Валерий Сухих

Константин Долгановский

Пермякам вновь стали приходить сообщения якобы от имени представителей власти. На этот раз — от председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

«Этот аккаунт не принадлежит Валерию Сухих. Если вам пришло подобное сообщение, игнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя», — говорится в сообщении официального канала ЗС.

Фото: ТГ-канал краевого парламента

Напомним, Валерий Сухих уже не первый представитель власти, от имени которого рассылаются фейковые сообщения. Ранее аналогичные обращения поступали и якобы от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, и первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, и начальника ИГЖН Пермского края Александра Евсюкова, и министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёма Балахнина и других чиновников.

Последним был глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов. В администрации города тогда попросили пермяков быть бдительными и проверять информацию.

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