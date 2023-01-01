В 2023 году 80% компаний Перми повысили сотрудникам зарплату
В каждой второй организации собираются проиндексировать оклады «в ближайшее время»
Восемь из десяти работодателей Перми пересматривали зарплаты работникам в течение последнего года. Об этом сообщает SuperJob.
При этом 47% работодателей говорят, что производили повышение или индексацию зарплат в течение последних шести месяцев. А в 34% организаций оклады пересматривали от полугода до года назад.
Кроме того, каждая вторая компания собирается повысить или проиндексировать оклады «в ближайшее время».
Согласно опросу SuperJob, на повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (51%). Чем моложе пермяки, тем больше они ждут пересмотра зарплат. Те, кто зарабатывает больше, чаще надеются на повышение.
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