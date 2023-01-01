Нейросеть начала обрабатывать данные о состоянии воздуха на перекрёстках Перми Поделиться Твитнуть

В Перми внедрена система интеллектуального мониторинга выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. Она функционирует в режиме реального времени на трёх перекрестках: пересечении улиц Николая Островского и Революции, улиц Попова и Петропавловская, а также Паркового проспекта и ул. Зои Космодемьянской.

Как пояснили изданию «Текст» в городском управлении по экологии и природопользованию, основная задача мониторинга заключается в оценке качества воздуха на городских магистралях с использованием расчётных методов.

Для изучения дорожных потоков и их характеристик используются нейросетевые алгоритмы. На основе информации об интенсивности дорожного движения, полученной в режиме реального времени с помощью камеры, рассчитывается количество и концентрация выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Передача данных о рассчитанных концентрациях загрязняющих веществ осуществляется в тестовом режиме на сайте «Природа города Перми» в разделе «Экологический барометр».

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