Алёна Бронникова Главу пермского филиала «Девелопмент-Юг» назначили заместителем президента компании Алексей Скрипкин будет курировать вопросы строительства во всех регионах присутствия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Генеральный директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин стал вице-президентом корпорации по строительству и вошёл в состав правления. Информация опубликована на сайте девелопера. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как рассказали изданию, Алексей Скрипкин будет курировать проекты и налаживать строительные процессы во всех регионах присутствия. В их число, кроме Пермского края, вошли Краснодарский, Приморский края, Астраханская, Ростовская и Свердловская области.

«Будучи членом правления, Алексей Скрипкин принимает участие в решении всех актуальных вопросов корпорации, касающихся текущих проектов, поиска новых участков и вхождения в новые регионы», — рассказали в компании.

Алексей Скрипкин работал в органах местного самоуправления Перми в 2000-2013 годах. Был заместителем начальника жилищно-коммунального отдела администрации Свердловского района, в 2003 году был назначен первым заместителем начальника городского управления ЖКХ, с 2008 года руководил управлением развития коммунальной инфраструктуры. На пост гендиректора пермского филиала «Девелопмент-Юг» он пришёл в 2020 году.

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» основана 1 марта 1995 года в Краснодаре. Занимается строительством жилых и нежилых зданий в шести регионах страны. В Перми возводит жилые кварталы «Погода» в м/р Ива-1 и ЖК «Мы» в Кондратово.

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