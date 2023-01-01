С 1 декабря в Перми заработает мобильное приложение для оплаты проезда без QR-кода Потребуется только смартфон Поделиться Твитнуть

С 1 декабря в Перми заработает новая версия мобильного приложения для пассажиров, в которой можно будет оплачивать проезд без валидатора и без QR-кода.

«Вы зашли, сели на место, достали телефон и оплатили поездку», — рассказал начальник дептранса администрации Перми Анатолий Путин порталу «Вести Пермь».

Ранее «Новый компаньон» писал, что общественный транспорт в Перми оборудуют специальными датчиками, которые будут подсчитывать количество пассажиров, зашедших в салон автобуса или трамвая, но не оплативших проезд. Сейчас эта система, разработанная пермской IT-компанией, готовится к тестированию на автобусном маршруте № 50 (М/р Крохалева — М/р Парковый).





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