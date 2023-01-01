Стало известно расписание единых госэкзаменов в 2024 году А также даты «последних звонков» и школьных выпускных Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Пермский край занял четвертую строку рейтинга регионов по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2023 году. Об этом было объявлено на Всероссийской конференции по оценке качества образования (проводит Рособрнадзор). В основу рейтинга легли порядка 100 показателей, разделённых на шесть основных групп.

Напомним, всего ЕГЭ в этом годы в Прикамье сдавали около 10 тыс. человек, более 3 тыс. 11-классников стали высокобалльниками (набрали более 81 балла).

Также на конференции был представлен проект расписания ЕГЭ-2024. Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии. Затем 28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 31 мая — по математике базового и профильного уровней. Экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых с целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании.

4 июня состоится ЕГЭ по обществознанию, 7 и 8 июня- ЕГЭ по информатике, 10 июня — по истории и физике, 13 июня — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 17 и 18 июня — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

С 20 июня по 1 июля проектом расписания предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов по всем предметам.

Кроме того, рекомендовано провести «последние звонки» в школах 24 или 25 мая, а школьные выпускные — 28 или 29 июня 2024 года.

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