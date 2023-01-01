Андрей Стрельцов
Пермская пара завоевала «бронзу» на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию
Успех сопутствовал Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову
Пермская пара Юлия Артемьева-Алексей Брюханов заняли третье место на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. В соревновании участвовали восемь пар.
Лидерство ожидаемо осталось за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. На вторую позицию после короткой программы шли пермяки Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, но они допустили несколько грубых ошибок в произвольном катании и остались за чертой призёров, опустившись на четвёртую позицию. Зато "бронзу" забрал ещё один пермский дуэт. Отметим, что, в числе прочего, они выполнили четверную подкрутку — элемент повышенной сложности.
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