Максим Артамонов В связи со штормом на Чёрном море на два часа опоздал рейс из Сочи в Пермь В Сочи действует штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, авиарейс из Сочи в Пермь ДР 365 задержался на 2 часа. В Перми он должен был приземлиться в 4:55, однако прибыл только в 7:02.

Вечером 26 ноября на крымский полуостров обрушился сильный шторм. Из-за этого без электричества в Крыму остались почти полмиллиона человек. Кроме того, геошторм разрушил и затопил несколько городов в Крыму и Краснодарском крае.

Фото и видео последствий шторма на Чёрном море публикуют пользователи соцсетей. Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение. Жителей предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

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