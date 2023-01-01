Максим Артамонов В Перми состоялась акция прощания с киноцентром «Премьер» На этой неделе он переедет в бывшее здание кинотеатра «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Вечером 26 ноября, в последний день работы киносалона «Премьер» в здании по ул. Пионерской, 17, прошла акция прощания перед его переездом в «Кристалл». Об этом сообщается на официальной странице «Пермской синематеки» ВКонтакте.

В связи с прощанием пользователи соцсетей публикуют свои воспоминания с хештегом #покапремьер, а вечером 26 ноября все желающие могли привязать ленточки к забору рядом с киноцентром.

«Премьер» был важной частью жизни не только «киношников», но и нас, зрителей. Таких разных зрителей: пенсионеров, студентов, «мамочек в декрете», работников заводов, офисных сотрудников. В его стенах витает своя атмосфера. Тут делали и предложение руки и сердца, и справляли свадьбы, и, конечно, окунались в удивительный мир Кино», — написала в соцсетях пермячка Юлия Куба.

Напомним, ранее директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева рассказала, что последним днём работы синематеки в киноцентре «Премьер» станет 26 ноября. В этот же день прошёл фестиваль дебютов и любительского кино «Радуга Прикамья». Тестовые сеансы в «Кристалле» планируется запустить с 30 ноября — это будет проба площадки, оборудования и т.п.

Стоимость билетов на начальном этапе работы обещают такую же, какая была в «Премьере».

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