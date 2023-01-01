Максим Артамонов В Пермском крае прогнозируются сильный снег, туман и ледяной дождь Неблагоприятные погодные явления придут в регион на сутки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского Гисметеоцентра, сегодня с 20:00 и до до 20:00 27 ноября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориально безопасности Пермского края.

В ведомстве уточнили, что по северу Прикамья ожидается сильный снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах края прогнозируется туман, гололёдно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны угрозы обрывов линий электропередач, аварий на системах ЖКХ, образования заторов на дорогах и рост ДТП.

В региональном минтербезе рекомендуют жителям Прикамья при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений и соблюдать дистанцию, а пешеходам — одеваться по погоде, при передвижении пешком быть осторожными.

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