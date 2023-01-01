Максим Артамонов В Пермском крае спасатели извлекли тело мужчины из реки Иньва Он провалился под лёд и погиб Поделиться Твитнуть

Из реки Иньвы в посёлке Майкор Юсьвинского округа было извлечено тело мёртвого мужчины. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О происшествии на реке стало известно утром 25 ноября — мужчина провалился под лёд. Приехавшие не место спасатели смогли достать его из воды, но он уже погиб.

В связи с несчастным случаем в МЧС просят жителей Прикамья не выходить на лёд — он пока тонкий и не выдерживает вес человека.

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