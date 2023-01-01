Андрей Стрельцов
«Молот» прервал победную серию
На родном льду пермские хоккеисты уступили питерскому «Динамо»
Впервые с 30 сентября «молотобойцы» проиграли, завершив таким образом серию из 17 побед подряд в чемпионате ВХЛ. Подопечные Павла Зубова уступили ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга сегодня на своей площадке со счётом 2:6.
Голы в пермской хоккейной команде забили Денис Дюрягин и Константин Рыжов.
Уже 27 ноября пермский клуб проведёт очередной матч чемпионата. Также на домашней арене «Молот» встретится с ещё одним клубом из Санкт-Петербурга «СКА-Нева».
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