Пермский край выкупит земельные участки для расширения дороги «Кунгур – Соликамск» Поделиться Твитнуть

Минзакупок Прикамья ищет подрядчика, который займётся подготовкой к изъятию в госсобственность Пермского края недвижимого имущества (участков земли) для расширения автомобильной дороги «Кунгур – Соликамск», участка Березники - Соликамск, в том числе для строительства транспортной развязки на км 292+560. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Дата определения исполнителя - 7 декабря. Максимальная цена контракта - 6,5 млн руб.

Подрядчику в течение 240 дней со дня заключения договора необходимо сформировать перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию; на каждый объект получить достоверную информацию о государственной регистрации прав; выполнить осмотр участков и их оценку, провести переговоры с правообладателями, подготовить проекты соглашений о выкупе.

Всего планируется изъять 21 участок.

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