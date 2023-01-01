Три инвестпроекта Прикамья в молочном животноводстве прошли отбор для федерального финансирования Средства из бюджета РФ возместят часть затрат на их реализацию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край дополнительно привлёк федеральное финансирование на развитие отрасли агропромышленного комплекса в регионе. Министерство сельского хозяйства РФ поддержало три инвестиционных проекта, направленных на модернизацию сельхозобъектов. Соответствующий протокол ведомство обнародовало на официальном сайте. Документ подписан замминистра сельского хозяйства РФ Еленой Фастовой.

Как сообщает минагро Пермского края, отбор прошли проекты по развитию молочного животноводства с общим объёмом инвестиций почти 70 млн руб. Введённые в эксплуатацию в Большесосновском, Кудымкарском и Пермском округах региона объекты получат государственные субсидии в размере 17,3 млн руб. в 2023 году. Денежные средства направят на возмещение части затрат, которые агрохозяйства понесли при реализации инвестпроектов.

«Руководители сельхозпредприятий заблаговременно подошли к подготовке пакетов документов. Со своей стороны мы оказали всю необходимую консультационную поддержку. Результатом такой совместной работы стало привлечение дополнительных федеральных средств на стимулирование развития отрасли АПК в регионе», — рассказал глава краевого ведомства Павел Носков.

Господдержка инвестпроектов по строительству и модернизации объектов АПК является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли в Прикамье. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что сельское хозяйство имеет большие перспективы для развития на территории региона, и краевые власти используют для этого все возможности и инструменты, привлечение государственных денежных ресурсов.

Для получения финансовой поддержки агропредприятия проходят краевой, а затем федеральный отбор. Победителям на федеральном уровне в этом году предоставят максимально возможный объём компенсации затрат из бюджетов в общем размере 55%. Больше половины будет выплачено из бюджета Прикамья.

На краевом уровне отбор в текущем году прошли 32 введённых в эксплуатацию инвестпроекта. Компенсацию части расходов на уже реализованные проекты агропредприятия получат до конца года.

В их число вошли фермы, которые были построены и обновлены в Берёзовском, Карагайском, Сивинском, Чайковском, Юсьвинском и других муниципалитетах. Благодаря чему поголовье крупного рогатого скота (КРС) в молочном направлении выросло более чем на 3 тыс. голов, сельхозживотных в мясном направлении — на 300 голов. Реализация ещё четырёх проектов по модернизации зернокомплексов позволила увеличить общую вместимость зернохранилищ в регионе почти на 7,5 тыс. тонн. Объекты построили на территории Большесосновского, Чусовского и Октябрьского округов.

Руководитель ООО «Русь» Большесосновского округа Олег Селетков рассказал, что в рамках инвестиционного проекта проведена модернизация оборудования для кормопроизводства. Это позволило увеличить продуктивность КРС на 1 тыс. кг на 1 условную голову животного по сравнению с предыдущим периодом и существенно оптимизировать трудозатраты.

«Господдержка в виде компенсации части затрат позволит успешно реализовать новые инвестпроекты в нашем хозяйстве», — добавил предприниматель.

Как отмечают в краевом минагро, в регионе существует более 30 мер поддержки для сельхозпроизводителей. Средний бизнес, например, может получить субсидии за ввод неиспользованных земель в оборот, на приобретение сельхозтехники, кормов для животных или минеральных удобрений и так далее. Специалисты ГКУ «Центр развития агробизнеса» проводят консультации по любым формам поддержки.

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