Андрей Стрельцов Пермские биатлонисты отличились на Кубке страны В активе пермской команды серебряные награды Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Первый этап Кубка России по биатлону проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. В одиночной смешанной эстафеты представители Пермского края Анастасия Зырянова и Иван Колотов стали призерами соревнований. ​

Победили Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Они показали результат 40 минут 45,5 секунды, затратив четыре дополнительных патрона на четырех огневых рубежах. Вторыми финишировали прикамские биатлонисты. Отставание от победителей составило 1 минута 12,8 секунды. Зыряновой и Колотову пришлось пройти один штрафной круг и затратить семь дополнительных патронов.

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