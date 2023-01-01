В центре Перми установили «портал» на выставку «Россия» Поделиться Твитнуть

В Перми у гостиницы «Урал» установили новый арт-объект в виде двери, который привлекает к себе внимание музыкой и ярко-красной аркой в виде буквы «П». В пресс-службе краевого правительства пояснили, что объект посвящён Дню Пермского края на выставке «Россия» на ВДНХ (Москва). Он пройдёт 28 ноября.

При открытии двери человек будто попадает в портал и оказывается на стенде Пермского края на этой выставке. Внутри арт-объекта транслируются яркие и динамичные видеоролики о том, чем гордится Прикамье (балет, природа, авиационный двигатель ПД-14), а также приветствие робота Арди.

«Уже завтра арт-объект обновит звуковое сопровождение, пермяки смогут узнать необычные факты о регионе», — сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Подробнее о мероприятиях Дня региона на ВДНХ рассказал главный режиссер культурной программы Александр Шумилин. По его словам, они пройдут на 10 площадках. Будут задействованы локации, которые имеют движение (символизирует движение края в будущее): Колесо обозрения, монорельса, Музей транспорта Москвы. В них будут показаны лучшие культурные проекты Прикамья, например, перформанс с лазерными, световыми и медиаинсталляциями.

Напомним, выставка достижений «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля. В ней принимают участие все регионы страны.





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