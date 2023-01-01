В зону СВО из Пермского края отправлена очередная партия гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

В пятницу, 24 ноября, из Пермского края в зону специальной военной операции направлен очередной конвой с гуманитарной помощью. Бойцам отправлена зимняя экипировка, термосы, стройматериалы, автономные печи, квадроциклы, генераторы, медикаменты и средства личной гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Еще одна часть груза была сформирована для школьников Северодонецка. Они получат новые российские учебники и карты по географии.

Чуть ранее, 21 ноября, из Перми в фирменные магазины «Покупай пермское» и другие торговые предприятия Северодонецка отправился четвертый груз с продуктами питания и другими товарами от местных производителей.

Всего на сегодняшний день в зону спецоперации из Прикамья отправлено уже более 524 конвоев — это свыше 1,6 тыс. тонн гуманитарного груза.

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