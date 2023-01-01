В Пермском крае отец и бабушка погибшего в спецоперации бойца судятся за компенсацию от РФ Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамском городском суде Пермского края слушается дело по иску бабушки погибшего в спецоперации военнослужащего. Истец категорически не согласна с тем, что компенсацию за убитого в зоне СВО в марте 2022 года 25-летнего бойца получил его отец (мать воина умерла несколько лет назад).

По мнению женщины, ответчик по делу недостоин денег, так как никогда не занимался воспитанием сына, злостно уклонялся от уплаты алиментов на его содержание, не работал, злоупотреблял спиртным, в связи с чем дочь с внуком всегда проживали у неё.

Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, решением по другому гражданскому делу ответчик признавался недостойным наследником имущества погибшего сына.

В ходе рассмотрения дела отец погибшего частично выплатил бывшей тёще денежные средства, полученные им от государства в связи с гибелью сына. В настоящее время рассмотрение гражданского дела продолжается.

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