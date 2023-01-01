При посещении ЖК «Арсенал» глава Перми испытал «культурный шок» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин посетил жилищный комплекс «Арсенал». Он расположен в Свердловском районе и включает в себя 13 многоквартирных домов, в котором проживают более 6 тыс. жителей. Люди часто жаловались градоначальнику на отсутствие спланированной дорожной сети в ЖК и проблемы с содержанием территорий. Мэр выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Оказалось, что большая часть жалоб поступает на проезды и участки автомобильных дорог на территории, которые расположены на земельных участках в собственности застройщика. Их не чистят от снега, отсутствуют парковочные карманы, освещение и пешеходные переходы.

— Понимаю недовольство жителей. Когда начал погружаться в проблемы ЖК, сам испытал «культурный шок». Будем решать вопросы постепенно, — цитирует главу Перми пресс-служба горадминистрации. - Для начала разобрались с текущим содержанием и уборкой основных дорог, они включены в контракты подрядчиков. При этом сейчас важно избежать повторения таких ситуаций. Так, с группой компаний «Мегаполис», выкупившей участки вдоль улицы Чернышевского, заключили соглашение, согласно которому девелопер должен обустроить улично-дорожную сеть, включая ливневую канализацию и уличное освещение, а затем передать объекты городу.

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