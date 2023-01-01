В выходные сотрудники ГИБДД Перми усилят контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 25 и 26 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением в краевом центре. Как отметили в полицейском ведомстве, прежде всего, внимание инспекторов будет направлено на пресечение такого грубого нарушения ПДД, как управление автотранспортом в состоянии опьянения. Оно по статистике зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

С 16 по 23 ноября на дорогах Пермского края был пресечён 241 факт управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Кроме того, задокументировано 23 факта повторного управления автомобилем в пьяном виде.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком машиной на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водитель может оказаться в колонии на срок до 2 лет.

О случаях нетрезвого вождения инспекторы просят сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции городского управления МВД России по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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