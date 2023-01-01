В Пермском крае подвели итоги дорожного строительного сезона 2023 года И обсудили планы на 2024 год Поделиться Твитнуть

Сегодня, 24 ноября, состоялось заседание правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина, на котором были подведены итоги дорожного строительного сезона-2023 и обсуждены планы на следующий год.

Губернатор отметил, что в этом году было выделено рекордное количество средств на развитие дорожного фонда — 34,3 млрд руб. По его словам, благодаря этой работе значительно улучшается связь между территориями региона и стимулируется экономическая активность населения. Кроме того, ремонт существующих дорог и строительство новых магистралей повышают уровень безопасности и комфорта при передвижении.

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков подробно рассказал о работе дорожной отрасли в 2023 году. В результате реконструкции дорог «Пермь—Ильинский», «Пермь—Ильинский—Хохловка» и устройства дополнительных полос в сторону подъёма на автодороге «Пермь—Ильинский» в Добрянском городском округе удалось завершить строительство новых объектов.

Второй этап строительства новой автомагистрали по ул. Строителей на участке от ул. Вишерской до ул. Папанинцев также находится в заключительной стадии. Движение транзитного транспорта здесь запущено благодаря инфраструктурным кредитам.

В ближайшее время также будет закончено устройство дополнительных полос на дороге «Пермь—Березники» в Добрянском и Березниковском районах. Общая протяжённость новых дорог составит более 9 км, а еще 585 км дорожного полотна будет отремонтировано.

В планах на 2024-2025 годы — сдача и ввод в эксплуатацию девяти значимых дорожных объектов в столице Прикамья и регионе в рамках реализации краевой автомобильной инфраструктурной программы. Наибольший интерес вызывают объекты, строящиеся в рамках проекта по возведению ул. Строителей, такие как третий этап улицы от ул. Папанинцев до площади Гайдара, а также два тоннеля на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, которые будут связаны с новой магистральной ул. Строителей.

На данный момент также продолжается строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы» и первого этапа перехода "Ул. Старцева—пр. Октябрят—ул. Целинная". Особое внимание уделяется двум знаковым объектам на территории региона: шестому этапу реконструкции автодороги «Кунгур—Соликамск» и строительству первого этапа автомобильной дороги до вершины горы Крестовой в рамках всесезонного курорта «Губаха» с обустройством парковок. Строительство и ремонт дорог выполняются без перебоев.

Одним из ключевых направлений в работе региональных властей является реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Прикамье активно участвует в этом проекте. В рамках его реализации приводятся в порядок дороги в пермской городской агломерации, которая включает в себя четыре территориальные единицы: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа. В 2023 году на ремонт дорожной сети агломерации было направлено около 5,6 млрд руб., из которых 2,2 млрд выделяет федеральный бюджет, а 1,2 млрд — привлечённый федеральный кредит на опережающее финансирование. В планах реализации — 89 объектов, включая 69 автомобильных дорог. Работы уже завершены не только на объектах 2023 года, но и частично из плана на 2024 год, информировал глава краевого министерства транспорта.

Также были представлены планы на 2023-2025 годы по ремонту грунтовых дорог. Отмечается, что общая протяжённость региональных дорог составляет чуть более 3,5 тыс. км, из которых 716 км имеют переходный тип покрытия, причём 48 км проходят через населённые пункты. В 2023 году было выделено более 1 млрд руб. на ремонт дорог с переводом в асфальтобетонное покрытие проезжей части в 20 населённых пунктах, где проживает 18 тыс. чел. В этом году с учётом опережающего строительства работы завершены на семи объектах. В следующем году работы будут выполнены ещё в 13 населённых пунктах.

В завершение Сергей Вешняков доложил о 12 муниципалитетах, которые стали победителями конкурса опережающего строительства путём досрочного завершения работ на объектах, которые должны быть сданы в 2024 году. Члены правительства поддержали нормативный акт, предусматривающий распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения в нескольких муниципалитетах региона. На эти цели будет выделено 98 млн руб.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо сохранять и наращивать темпы строительства и ремонта дорог по всему региону. Для этого муниципалитетам необходимо заявляться в федеральные и региональные программы и проекты.

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