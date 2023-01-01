При поддержке Пермского края в Березниках капитально отремонтируют здание кинотеатра «Авангард» Поделиться Твитнуть

При поддержке Прикамья в Березниках проведут капитальный ремонт здания кинотеатра «Авангард». Кроме этого, идет работа по обновлению историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». Сегодня, 24 ноября, губернатор Пермского края, в рамках визита в Березниковский округ, осмотрел социально значимые и культурные объекты, которые планируется обновить благодаря федеральной поддержке и комплексным планам развития территорий Верхнекамья.

В частности, глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское». Совместно с администрацией округа и промышленными предприятиями региона с 2019 года ведётся работа по преображению этой территории. На комплексе насчитывается 44 объекта культурного наследия, четыре из которых находятся в удовлетворительном состоянии. Планируется поэтапная реставрация всех объектов. Благодаря краевой субсидии, в 2025 году будет проведён капитальный ремонт усадьбы князя Голицына в территориях Верхнекамья.

Как рассказала Светлана Осинникова, директор Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова, проект по благоустройству историко-архитектурного музея-заповедника дважды стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках первого этапа благоустройства комплекса здесь создано новое общественное пространство. Появились зоны отдыха, детская и торговая зоны, ремесленные ряды, а также амфитеатр со сценой и другие объекты. Второй этап благоустройства начнётся в 2024 году планируется благоустроить территорию, где ранее занимались соляными промыслами, восстановить исторические кварталы, создать новые дорожки и высадить зеленые насаждения.

Дмитрий Махонин также посетил здание кинотеатра «Авангард», которое было построено в 1932 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы на объекте проводятся с 2014 года муниципалитетом. В рамках мероприятий комплексного плана развития территорий Верхнекамья на 2024-2025 годы предусмотрены средства краевого бюджета в размере 263,2 млн рублей для завершения его реконструкции. Глава округа Алексей Казаченко сообщил, что в ближайшее время планируется объявить конкурс на поиск подрядчика.

Кроме того, здание «Авангарда» планируется использовать под Березниковский драматический театр. В настоящее время театр располагается в помещении культурно-делового центра с 2004 года, разделяя его помещения и сцену. Специалисты считают, что здание «Авангарда» оптимально подходит для сценической деятельности театра и обеспечит комфортное размещение труппы, репетиционный процесс и постановки. Также объект находится в историческом центре города и имеет удобную транспортную развязку.

Алексей Казаченко также представил губернатору концепцию проекта «Березники — город авангарда». Планируется подать заявку на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году. В рамках проекта предусмотрено функциональное зонирование сквера в районе ледового дворца по Советскому проспекту. Возможно появление мест отдыха с гамаками, лестницами славы, тематическими детскими и спортивными площадками, амфитеатром, сценой и другими объектами.

Глава региона также осмотрел завершение ремонта мемориального комплекса, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Ранее местные жители обратились в социальных сетях с требованием восстановить и обновить памятник.

На ремонт мемориального комплекса выделено 121 млн рублей, из которых свыше 90 млн рублей направлено из краевого бюджета в рамках субсидии территориям Верхнекамья. В настоящее время работы на комплексе находятся на завершающем этапе, и подрядчик должен их завершить уже в декабре этого года.

Губернатор Дмитрий Махонин по итогам визита округ поручил главе города держать завершение реконструкции «Авангарда» на особом контроле. «Планируется, что в 2024-2025 году все работы завершим и драмтеатр обретёт свой дом. Его постановки востребованы местными жителями и гостями округа», — подчеркнул он.

Кроме того, глава региона обозначил, что краевому минкульту совместно с руководством комплекса «Усолье Строгановское» необходимо проработать возможность создания интерактивного 3д-макета исторического места. Это позволит наглядно показать посетителям музея-заповедника, как были устроены быт жителей Усолья, а также привлечет еще больше юных туристов.

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