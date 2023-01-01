Максим Артамонов Правительство Пермского края одобрило выделение денег на строительство четырёх ледовых объектов Спортивные сооружения планируется возвести в Добрянке, Чернушке, Чусовом и Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

С 2023 по 2025 годы в четырёх муниципалитетах Прикамья планируется возвести крытые ледовые объекты. Об это на выездном заседании краевого правительства сообщила и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Ирина Миусская. Речь идёт о Добрянском, Чернушинском, Чусовском и Кунгурском городских округах.

Чиновница рассказала об этом в рамках своего доклада о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы «Комфортный край» по строительству таких сооружений.

По словам Миусской, на сегодняшний день в регионе функционирует 13 крытых спортивных объектов круглогодичного использования.

«Это один из самых востребованных объектов, поэтому при разработке муниципалитетами комплексных планов развития территорий, ряд муниципалитетов заявил о необходимости строительства крытых ледовых объектов. На строительство каждого объекта в бюджете Пермского края запланировано порядка 198 млн руб. при условии софинансирования муниципальных образований в размере 30% от стоимости строительства», — отметила она.

Оценочная стоимость строительства реализации каждого объекта, куда входит проектирование и строительство, составит порядка 250 млн руб.

Комментируя доклад чиновницы, губернатор Дмитрий Махонин попросил проработать вопрос о максимальной загруженности объектов, чтобы «инфраструктура работала 24 на 7».

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